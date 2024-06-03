Ежегодный открытый диалог Шавката Мирзиёева с предпринимателями в этом году пройдет в Каракалпакстане

Это предусмотрено постановлением президента от 30 мая.
В прошлом году Шавкат Мирзиёев встречался с предпринимателями 18 августа.
Напомним, что в Узбекистане появятся также республиканская комиссия по организации открытого диалога президента с предпринимателями и рабочие группы по изучению и решению проблем предпринимателей в регионах.
Кроме того, перед встречей бизнесмены смогут оставить свои обращения через службу саll-центра при Торгово-промышленной палате, социальные сети и на выездных приемах. Для этого, в частности, будет запущена электронная платформа «Открытый диалог с предпринимателями».