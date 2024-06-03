Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежегодный открытый диалог Шавката Мирзиёева с предпринимателями в этом году пройдет в Каракалпакстане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Открытый диалог президента Узбекистана с предпринимателями в 2024 году будет проходить в Каракалпакстане, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено постановлением президента от 30 мая.

В прошлом году Шавкат Мирзиёев встречался с предпринимателями 18 августа.

Напомним, что в Узбекистане появятся также республиканская комиссия по организации открытого диалога президента с предпринимателями и рабочие группы по изучению и решению проблем предпринимателей в регионах.

Кроме того, перед встречей бизнесмены смогут оставить свои обращения через службу саll-центра при Торгово-промышленной палате, социальные сети и на выездных приемах. Для этого, в частности, будет запущена электронная платформа «Открытый диалог с предпринимателями».

Шавкат Мирзиеев
экономика