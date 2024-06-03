Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга

«С нашей программой “10 сталинских ударов по капитализму”, адаптированной к нуждам и проблемам Санкт-Петербурга, города-героя Ленинграда, мы выходим на эти выборы. Несколько пунктов могу назвать, которые презентовал, это, во-первых, возвращение практике к строительства бесплатного жилья, урегулирование ситуации с рынком труда, …восстановление музеев Ленина, которые сегодня в городе не работают, повышение зарплат социальным работникам — врачам, учителям», — рассказал Малинкович.