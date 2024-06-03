Малинковича выдвинули кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга

«Завершилось общее собрание Санкт-Петербургского городского отделения коммунистической партии “Коммунисты России”. Единогласно выдвинут кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Сергей Александрович Малинкович, то есть я, председатель партии», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что является коренным петербуржцем.
«С нашей программой “10 сталинских ударов по капитализму”, адаптированной к нуждам и проблемам Санкт-Петербурга, города-героя Ленинграда, мы выходим на эти выборы. Несколько пунктов могу назвать, которые презентовал, это, во-первых, возвращение практике к строительства бесплатного жилья, урегулирование ситуации с рынком труда, …восстановление музеев Ленина, которые сегодня в городе не работают, повышение зарплат социальным работникам — врачам, учителям», — рассказал Малинкович.
Он также добавил, что в его программу входит сокращение штата чиновников.
«Мы поддержали трехдневное голосование в городе», — уточнил председатель партии «Коммунисты России».
Более того, он отметил, что хотел бы дать возможность людям по желанию указывать в паспортных данных не только город Санкт-Петербург, но и город-герой Ленинград.
Законодательное собрание Петербурга в минувший четверг приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября. Днем позже Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора города в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.