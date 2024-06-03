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Алексей Беспрозванных завел официальный аккаунт во «ВКонтакте»

К врио губернатора Калининградской области уже поступили десятки обращений.

Источник: Новый Калининград

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных завел официальный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Приветственный пост он опубликовал еще 31 мая. В нем он сообщил, что готов отвечать на вопросы и «открыт для общения».

«Пишите в комментариях о том, что надо сделать, и о том, что волнует. Иду на выборы губернатора Калининградской области. Мне важно заручиться вашей поддержкой, а это возможно только в диалоге. И всегда буду благодарен за вашу оценку моей работы. По-честному», — написал он.

Ранее от получил по наследству от Антона Алиханова телеграм-канал, однако там отсутствует форма обратной связи.

В адрес нового главы региона уже поступил ряд обращений от жителей. В частности, калининградцы присылают в комментарии фото вчерашнего потопа в центре города.

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