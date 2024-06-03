Алексей Беспрозванных завел официальный аккаунт во «ВКонтакте»

«Пишите в комментариях о том, что надо сделать, и о том, что волнует. Иду на выборы губернатора Калининградской области. Мне важно заручиться вашей поддержкой, а это возможно только в диалоге. И всегда буду благодарен за вашу оценку моей работы. По-честному», — написал он.