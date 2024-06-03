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Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат

ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство GMA.

Источник: Reuters

«На встрече с Маркосом во дворце Малаканан <…> Зеленский заявил, что Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, с которым их страна сталкивается уже более двух лет», — говорится в статье.

При этом, отмечает агентство, Зеленский пояснил, что украинские военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.

Маркос ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса.

«Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте. Это то, что естественно для Филиппин, поэтому мы можем стремиться к этому», — добавил глава государства.

По информации GMA, Зеленский покинул Манилу вскоре после завершения переговоров.

дипломатия