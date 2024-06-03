Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат

«На встрече с Маркосом во дворце Малаканан <…> Зеленский заявил, что Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, с которым их страна сталкивается уже более двух лет», — говорится в статье.
При этом, отмечает агентство, Зеленский пояснил, что украинские военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.
Маркос ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса.
«Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте. Это то, что естественно для Филиппин, поэтому мы можем стремиться к этому», — добавил глава государства.
По информации GMA, Зеленский покинул Манилу вскоре после завершения переговоров.