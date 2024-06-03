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В Башкирии отдельным категориям граждан установят извещатели с GSM модулем

В Башкирии отдельным категориям граждан установят извещатели с GSM модулем.

Источник: Башинформ

Отдельным категориям граждан установят пожарные извещатели с GSM модулем. Об этом 3 июня на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

«Мы устанавливаем извещатели только со звуковым сигналом, и человек, который может быть немобильным не спасется. Сейчас мы будем устанавливать извещатели с GSM модулем, который будет сразу отправлять сигнал на четыре адреса — опеки, родным, сельсовету. И человека можно булет спасти. Запускаем такой пилотный проект в трех районах, — сказал Радий Хабиров. — Главная задача, которую ставит нам президент страны, это сбережение людей».

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ, руководителя аппарата правительства РБ Азамата Абдрахманова, совместно с МЧС по РБ составлена «дорожная карта» установки таких извещателей.

«Для реализации данного пилотного проекта определили три муниципальных образования — Благовещенский, Ишимбайский и Стерлитамакский районы. Прорабатываем вопрос включения в пилотный проект Татышлинского района. Общее количество нуждающихся в таких приборах в четырех районах — 1347 человек. Предварительная стоимость одного извещателя с учетом установки сим-карты — порядка 6,5 тыс. руб.».

доложил Азамат Абдрахманов.

По его словам, проект распространяется на граждан, имеющих инвалидность по категориям: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.