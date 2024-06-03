В Башкирии отдельным категориям граждан установят извещатели с GSM модулем.

«Мы устанавливаем извещатели только со звуковым сигналом, и человек, который может быть немобильным не спасется. Сейчас мы будем устанавливать извещатели с GSM модулем, который будет сразу отправлять сигнал на четыре адреса — опеки, родным, сельсовету. И человека можно булет спасти. Запускаем такой пилотный проект в трех районах, — сказал Радий Хабиров. — Главная задача, которую ставит нам президент страны, это сбережение людей».