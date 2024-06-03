Касым-Жомарт Токаев объяснил решение вывести режим талибов из террористического списка

По мнению Президента Казахстана, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.
— Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором.
Принимая во внимание необходимость совершенствования систем реагирования на современные вызовы и угрозы, Глава государства предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц уставных направлениях работы, что отражено в приоритетах председательства Казахстана.
В частности, Касым-Жомарт Токаев считает, что следует принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами и обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ.