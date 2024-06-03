Касым-Жомарт Токаев объяснил решение вывести режим талибов из террористического списка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.