МИД России предостерег США от просчетов с «фатальными последствиями»

«Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте», — сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).
Президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Узбекистане на прошлой неделе заявил, что видит в политике США «элементы имперского поведения». По его словам, США пытаются оказать давление на «неуверенные в себе» государства со слабым суверенитетом. В конце недели стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории. Аналогичное решение приняла Франция.