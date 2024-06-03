МИД России предостерег США от просчетов с «фатальными последствиями»

«Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте», — сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).