В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем ТГ-канале.
При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.
Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.