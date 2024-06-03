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В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем ТГ-канале.

При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.

Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.

Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

учения