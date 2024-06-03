В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем ТГ-канале.