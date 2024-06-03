«Я приехал в Самарскую область жить и работать»: самарцам представили нового главу региона

Вячеслав Федорищев рассказал, что планирует делать на посту руководителя Самарской области. В приоритете — поддержка участников СВО, развитие сферы здравоохранения, образования. Он отметил, что Самарская область — очень красивое место, и заявил, что будет добиваться того, чтобы регион был на первых местах не только в рейтингах, но и в жизни.