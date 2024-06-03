Генпрокуратура направила новые запросы по взрывам на «Северных потоках»

«Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма — подрывом газопроводов “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2”», — сказал Иванов.
По его словам, «несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследования обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией».
Вместе с тем, подчеркнул представитель Генпрокуратуры, эти страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства.
По его словам, в дополнительных запросах «обращено внимание компетентных органов указанных государств на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности».
В пресс-службе Генпрокуратуры России 3 апреля сообщили, что в надзорном ведомстве рассмотрены обращения депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию некоторых террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По результатам изучения материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.