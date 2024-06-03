Генпрокуратура направила новые запросы по взрывам на «Северных потоках»

В пресс-службе Генпрокуратуры России 3 апреля сообщили, что в надзорном ведомстве рассмотрены обращения депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию некоторых террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По результатам изучения материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.