RPI: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение домой

Как рассказала директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фальтова, услугами проекта по возвращению воспользуется лишь небольшая часть беженцев. По ее словам, в основном это будут те люди, у которых нет средств или есть проблемы со здоровьем. По апрельским данным МВД республики, в Чехии проживало около 339 тыс. получивших временную защиту.