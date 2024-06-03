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RPI: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение домой

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения на родину, сообщает вещательная станция Radio Prague International. Отмечается, что министерство оплатит автобусные билеты для 400 человек и обеспечит перевозку на машинах скорой помощи для 30 пациентов.

Источник: Reuters

Концепция добровольного возвращения была одобрена правительством в середине мая. Уточняется, что на реализацию проекта было выделено 5,5 млн чешских крон (примерно $240 тыс.). Как говорится в публикации, беженцы смогут воспользоваться правом на оплачиваемое возвращение только один раз. Проект продлится с июня по ноябрь 2024 года.

Как рассказала директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фальтова, услугами проекта по возвращению воспользуется лишь небольшая часть беженцев. По ее словам, в основном это будут те люди, у которых нет средств или есть проблемы со здоровьем. По апрельским данным МВД республики, в Чехии проживало около 339 тыс. получивших временную защиту.

В середине апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого власти Украины ввели запрет на выдачу внутренних и заграничных паспортов военнообязанным мужчинам, находящимся за пределами страны. С 23 апреля были приостановлены все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста.

В конце апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что руководство страны не планирует насильно возвращать соотечественников за рубежом на родину. По ее словам, им нужно лишь уточнить свои данные в ТЦК, но это не означает автоматическую отправку на фронт.