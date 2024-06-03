RPI: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение домой

Концепция добровольного возвращения была одобрена правительством в середине мая. Уточняется, что на реализацию проекта было выделено 5,5 млн чешских крон (примерно $240 тыс.). Как говорится в публикации, беженцы смогут воспользоваться правом на оплачиваемое возвращение только один раз. Проект продлится с июня по ноябрь 2024 года.
Как рассказала директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фальтова, услугами проекта по возвращению воспользуется лишь небольшая часть беженцев. По ее словам, в основном это будут те люди, у которых нет средств или есть проблемы со здоровьем. По апрельским данным МВД республики, в Чехии проживало около 339 тыс. получивших временную защиту.
В середине апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого власти Украины ввели запрет на выдачу внутренних и заграничных паспортов военнообязанным мужчинам, находящимся за пределами страны. С 23 апреля были приостановлены все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста.
В конце апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что руководство страны не планирует насильно возвращать соотечественников за рубежом на родину. По ее словам, им нужно лишь уточнить свои данные в ТЦК, но это не означает автоматическую отправку на фронт.