Беларусь и Монголия договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Согласно соглашению, Беларусь и Монголия будут взаимно признавать водительские удостоверения, выданные компетентными органами обеих стран. Кроме того, за белорусскими и монгольскими водителями закреплено право на обмен водительских прав без сдачи теоретических и практических экзаменов. Однако такой возможностью можно будет воспользоваться только после получения разрешения на постоянное проживание.