Беларусь и Монголия договорились о взаимном признании водительских удостоверений, сообщила пресс-служба МВД.
Соглашение о взаимопризнании водительских удостоверений Беларуси и Монголии разработали совместно МВД Беларуси и Минюстиции и внутренних дел Монголии. Документ станет основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также послужит улучшению правового положения граждан.
Согласно соглашению, Беларусь и Монголия будут взаимно признавать водительские удостоверения, выданные компетентными органами обеих стран. Кроме того, за белорусскими и монгольскими водителями закреплено право на обмен водительских прав без сдачи теоретических и практических экзаменов. Однако такой возможностью можно будет воспользоваться только после получения разрешения на постоянное проживание.
Еще ранее стало известно, что Беларусь и Турция готовятся к взаимному признанию водительских удостоверений.
Напомним, сейчас Лукашенко находится с государственным визитом в Монголии. Сначала с президентом Монголии Хурэлсухом он провел переговоры в юрте. Еще Лукашенко сказал о новом этапе сотрудничества на встрече с президентом Монголии 3 июня.