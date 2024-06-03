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Беларусь и Монголия договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Белорусские и монгольские водительские права будут признавать и обменивать в обеих странах.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Монголия договорились о взаимном признании водительских удостоверений, сообщила пресс-служба МВД.

Соглашение о взаимопризнании водительских удостоверений Беларуси и Монголии разработали совместно МВД Беларуси и Минюстиции и внутренних дел Монголии. Документ станет основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также послужит улучшению правового положения граждан.

Согласно соглашению, Беларусь и Монголия будут взаимно признавать водительские удостоверения, выданные компетентными органами обеих стран. Кроме того, за белорусскими и монгольскими водителями закреплено право на обмен водительских прав без сдачи теоретических и практических экзаменов. Однако такой возможностью можно будет воспользоваться только после получения разрешения на постоянное проживание.

Еще ранее стало известно, что Беларусь и Турция готовятся к взаимному признанию водительских удостоверений.

Напомним, сейчас Лукашенко находится с государственным визитом в Монголии. Сначала с президентом Монголии Хурэлсухом он провел переговоры в юрте. Еще Лукашенко сказал о новом этапе сотрудничества на встрече с президентом Монголии 3 июня.