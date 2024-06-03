Лукашенко сравнил Путина с Чингисханом

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел параллель между президентом России Владимиром Путиным и лидером Монгольской империи Чингисханов, говоря об украинском конфликте, пишет БелТА.
В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что часть граждан Монголии восприняли негативно помощь, которую Минск оказал России в связи с проведением специальной военной операции в Украине. И поэтому президент Беларуси пояснил суть происходящего для монгольской аудитории, проведя, как историк, определенные параллели с периодом Чингисхана. Мол, лидер Монгольской империи боролся за страну и защищал своих людей.
— Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей. Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое, — уверен он.
А в продолжение параллели с Чингисханом, защищавшим свой дом, Лукашенко еще напомнил, как в Украине в современном мире, стали сжигать людей в домах.
— Посмотрите: Одесса, как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на президента Путина и на власть: «Вы их должны защитить!». Параллель. Путин защитил своих людей там, — прокомментировал он.
И еще Александр Лукашенко напомнил о прошедших в Минске в 2015-м переговорах в Нормандском формате и заключенных тогда договоренностях, которые, однако, не исполнила Украина. А потом на Западе заявили, что это был такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.
— Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, перед которым вы преклоняетесь (и я президента поддержал — это великая страница вашей великой истории, вы ею гордитесь), осуждают Россию? А тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров? — задал он риторический вопрос.
Здесь же Лукашенко напомнил, как после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, также и в Беларуси, мирные переговоры были парафированы. Но затем по настоянию Запада их отвергли, а сейчас Запад не дает прекратить противостояние. При этом, отметил Лукашенко, россиянам конфликт не нужен.
— Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии, — объяснил он.
Цель, по словам президента Беларуси, в том, чтобы за время конфликта России и Украины «в одиночку разобраться с Китаем».
— Вот в чем суть их политики, — заявил глава Беларуси.