Лукашенко сравнил Путина с Чингисханом

И еще Александр Лукашенко напомнил о прошедших в Минске в 2015-м переговорах в Нормандском формате и заключенных тогда договоренностях, которые, однако, не исполнила Украина. А потом на Западе заявили, что это был такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.