В Самаре назначили новых руководителей 3 июня

А МАУ «Самарская набережная» теперь возглавляет Артемий Анисимов, который с 2015 года отвечал в учреждении за культурно-массовые мероприятия. Напомним, что предыдущий руководитель муниципального автономного учреждения Елена Атанова перешла на должность заместителя главы Самары.