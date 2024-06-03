В Самаре назначили новых руководителей 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Самаре назначили новых руководителей двух ведомств. На еженедельном совещании глава Самары Елена Лапушкина представила нового руководителя департамента общественных и внешних связей Самары и директора МАУ «Самарская набережная».
Департамент общественных и внешних связей администрации Самары возглавила Ирина Степнова, которая работает в ведомстве более 25 лет.
— Ирина Валерьевна имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнерских связей с российскими и зарубежными городами, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
А МАУ «Самарская набережная» теперь возглавляет Артемий Анисимов, который с 2015 года отвечал в учреждении за культурно-массовые мероприятия. Напомним, что предыдущий руководитель муниципального автономного учреждения Елена Атанова перешла на должность заместителя главы Самары.