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В Самаре назначили новых руководителей 3 июня

В департаменте общественных и внешних связей Самары и в МАУ «Самарская набережная» назначили новых руководителей.

Источник: Администрация Самары

В понедельник, 3 июня, в Самаре назначили новых руководителей двух ведомств. На еженедельном совещании глава Самары Елена Лапушкина представила нового руководителя департамента общественных и внешних связей Самары и директора МАУ «Самарская набережная».

Департамент общественных и внешних связей администрации Самары возглавила Ирина Степнова, которая работает в ведомстве более 25 лет.

— Ирина Валерьевна имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнерских связей с российскими и зарубежными городами, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

А МАУ «Самарская набережная» теперь возглавляет Артемий Анисимов, который с 2015 года отвечал в учреждении за культурно-массовые мероприятия. Напомним, что предыдущий руководитель муниципального автономного учреждения Елена Атанова перешла на должность заместителя главы Самары.