ПВО России ликвидировала беспилотники над Азовским морем и двумя областями

Сообщается, что в 06:50 утра 2 июня, очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.



Ранее «Новая Кубань» писала, что 31 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников и противокорабельных ракет. В результате этих атак в регионе произошло несколько инцидентов, включая пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, где пострадали сотрудники предприятия.