Сообщается, что в 06:50 утра 2 июня, очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее «Новая Кубань» писала, что 31 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников и противокорабельных ракет. В результате этих атак в регионе произошло несколько инцидентов, включая пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, где пострадали сотрудники предприятия.
ПВО России ликвидировала беспилотники над Азовским морем и двумя областями
Минувшей ночью дежурные средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны РФ. Один из дронов был сбит над акваторией Азовского моря, а два других ликвидированы над Курской и Белгородской областями.
Сообщается, что в 06:50 утра 2 июня, очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.