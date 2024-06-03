Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России ликвидировала беспилотники над Азовским морем и двумя областями

Минувшей ночью дежурные средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны РФ. Один из дронов был сбит над акваторией Азовского моря, а два других ликвидированы над Курской и Белгородской областями.

Источник: Новая Кубань

Сообщается, что в 06:50 утра 2 июня, очередной украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее «Новая Кубань» писала, что 31 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников и противокорабельных ракет. В результате этих атак в регионе произошло несколько инцидентов, включая пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, где пострадали сотрудники предприятия.