В мэрии Сочи объяснили, почему вырублено уникальное 70-летнее дерево

Несмотря на внешне благополучное состояние, внутри дерева происходил необратимый процесс увядания, что делало ствол хрупким и аварийно-опасным. Неоднократно в администрацию Центрального района также обращались родители, которые считали дерево привлекательным для игр детей из-за строения ствола, и между тем недостаточно безопасным.