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В мэрии Сочи объяснили, почему вырублено уникальное 70-летнее дерево

Горожане заметили пропажу криптомерии японской на территории Приморского парка.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии Сочи объяснили, почему вырублено уникальное вечнозеленое дерево, возраст которого больше 70 лет.

Горожане заметили пропажу криптомерии японской, которая была достопримечательностью исторического центра города.

В пресс-службе администрации курорта kuban.aif.ru пояснили, что криптомерия на территории верхнего парка, несмотря на должный уход, демонстрировала признаки усыхания еще в прошлом году.

По информации дендрологов, это произошло из-за возраста, переуплотнения почвы и постоянных механических повреждений (этому способствовали детские игры, памятные фото на ветвях).

Сотрудники департамента по охране окружающей среды, лесопаркового и сельского хозяйства администрации Сочи произвели осмотр растения и в итоге зафиксировали его нежизнеспособность.

Несмотря на внешне благополучное состояние, внутри дерева происходил необратимый процесс увядания, что делало ствол хрупким и аварийно-опасным. Неоднократно в администрацию Центрального района также обращались родители, которые считали дерево привлекательным для игр детей из-за строения ствола, и между тем недостаточно безопасным.

Отмечается, что на этом месте будут высажены новые экзотические зеленые насаждения, в том числе криптомерии. Работы проведут в рамках реконструкции верхней Приморской набережной и программы компенсационного озеленения.

экология