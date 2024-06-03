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В мэрии Уфы ответили на недовольство горожан из-за откровенного наряда Бузовой

Представители мэрии Уфы ответили на возмущение горожан из-за наряда Ольги Бузовой.

Источник: VK Fest

В минувшие выходные в Уфе отгремел первый VK Fest, одним из хэдлайнеров которого являлась популярная ведущая и певица Ольга Бузова. Выступление звезды шоу-бизнеса мало кого оставило равнодушным, особенно критике подвергся внешний вид артистки. По мнению некоторых горожан, он был неуместным в День защиты детей.

В мэрии Уфы отреагировали на недовольство горожан и отметили, что фестиваль не был приурочен в честь детского праздника.

— Ольга Бузова выступала в рамках мероприятия VK Fest, который проводился 1 июня. Ее выступление не было приурочено к празднику День защиты детей. При этом мы передали ваш комментарий организаторам мероприятия, — написал представитель городской администрации на возмущение местной жительницы.

Напомним, что в стороне не остался и депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Он обрушился с критикой на Ольгу Бузову и заявил, что направит официальный запрос в мэрию.