В мэрии Уфы ответили на недовольство горожан из-за откровенного наряда Бузовой

В минувшие выходные в Уфе отгремел первый VK Fest, одним из хэдлайнеров которого являлась популярная ведущая и певица Ольга Бузова. Выступление звезды шоу-бизнеса мало кого оставило равнодушным, особенно критике подвергся внешний вид артистки. По мнению некоторых горожан, он был неуместным в День защиты детей.