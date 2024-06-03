Башкирия вошла в ТОП-20 регионов по качеству жизни

— Республика Башкортостан впервые вошла в топ-20 регионов России, заняв 12-е место. В 2022 году мы были на 25 месте. Это хорошее место среди 89 субъектов. Это показатели экологического благополучия, здравоохранения, образования, поддержки семей, чистоты и безопасности. Важно, что большая доля рейтинга формировалась с учетом мнения людей. Это значит, что сами люди подтверждают качество жизни, которое улучшается. Для нас это показатель. Будем считать, что эту работу мы неплохо делаем, но, подчеркиваю, что мы привыкли побеждать. 12 место — это хорошее место, но надо двигаться выше, — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.