Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма

"Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым.
В апреле министр здравоохранения РК Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые льготным категориям граждан. 16 мая глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности Скорупского. Как отметил глава республики, министр доложил о том, что «не доработал ситуацию».
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.