Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма

В апреле министр здравоохранения РК Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые льготным категориям граждан. 16 мая глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности Скорупского. Как отметил глава республики, министр доложил о том, что «не доработал ситуацию».