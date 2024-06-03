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Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра министра здравоохранения Крыма назначена Ольга Растригина, соответствующий указ подписал в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

"Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым.

В апреле министр здравоохранения РК Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые льготным категориям граждан. 16 мая глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности Скорупского. Как отметил глава республики, министр доложил о том, что «не доработал ситуацию».

В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.