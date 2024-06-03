Рябков: Россия будет пресекать попытки ВСУ ударить по системам предупреждения

Любое нападение на российские системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет пресекаться, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться.
Рябков подчеркнул, что Киев получает поощрение из Вашингтона на такие провокации.
Ранее The Washington Post сообщила, что США обеспокоены атаками украинских беспилотников по СПРН на территории России. По данным издания, за удары отвечает главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о нанесении удара по СПРН в Краснодарском крае. В Армавире действует радиолокационная станция нового поколения «Воронеж-ДМ», являющаяся частью СПРН России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже сообщил об уничтожении беспилотника над Армавиром российскими военными.
Диана Тачаева