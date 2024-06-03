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Токаев лично встретился с главой Госдумы России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.

Володин Вячеслав