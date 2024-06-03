Врио губернатора Самарской области рассказал, чем займется в первое время

Речь идет о наказе опираться на мнение людей в работе. Напомним, 31 мая 2024 года Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области. Причины до сих пор не раскрываются. Выборы нового главы региона пройдут 8 сентября 2024 года. Президент России предложил председателю правительства Тульской области Федорищеву возглавить Самарскую область. Он уже рассказал о первых шагах на посту и добавил, что предстоит большая работа.