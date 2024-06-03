Врио губернатора Самарской области рассказал, чем займется в первое время

В понедельник, 3 июня 2024 года, в Самаре представили нового врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Новый глава региона рассказал, чем планирует заниматься в первое время. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».
— Сначала важно познакомиться с жителями, выполнить наказ, который мне дал президент России Владимир Путин во время того, как предложил работать в Самарской области, поэтому буду максимально знакомиться и работать, конечно, тоже.
Речь идет о наказе опираться на мнение людей в работе. Напомним, 31 мая 2024 года Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области. Причины до сих пор не раскрываются. Выборы нового главы региона пройдут 8 сентября 2024 года. Президент России предложил председателю правительства Тульской области Федорищеву возглавить Самарскую область. Он уже рассказал о первых шагах на посту и добавил, что предстоит большая работа.
— Задач очень много. Будем исходить из национальных целей, усиливаться в дорожном хозяйстве, в здравоохранении, будем работать максимально интенсивно и знакомиться с каждым, кто хочет проявить себя, высказать замечания и наказы, будем их выполнять, — отметил врио главы региона.