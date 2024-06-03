В Совфеде предупредили о последствиях для F-16 при попытках бить по России

«Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России — ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16.