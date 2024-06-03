Минобороны Нидерландов разрешило Украине применять F-16 для ударов по РФ

«Мы применяем тот же принцип, который применялся к любой другой поставке помощи: как только она передается Украина, ее можно использовать», — указала она.
Таким образом, Оллонгрен опровергла ограничения, как это было в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предупредил Киев не использовать F-16, которые он получает от своего правительства, на территории России.
«Мы лишь просим Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они должны использовать его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны», — заключила она.
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение в беседе с «РИА Новости», что у РФ есть все основания сбивать нидерландские F-16, если те будут пытаться атаковать российские территории.
Пресс-служба минобороны Нидерландов 21 мая сообщила, что группа из 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила подготовку по обслуживанию американских истребителей F-16 в Нидерландах.
Позднее, 28 мая, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель до конца 2028 года поставит Киеву 30 истребителей F-16. Соглашение о такой военной помощи было подписано с Зеленским во время его визита в Брюссель в тот же день.
При этом президент России Владимир Путин еще 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.
Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.