Чиновник из Тулы Федорищев будет участвовать в выборах главы Самарской области

— Задач очень много. Будем исходить из национальных целей, усиливаться в дорожном хозяйстве, в здравоохранении, будем работать максимально интенсивно и знакомиться с каждым, кто хочет проявить себя, высказать замечания и наказы, будем их выполнять, — отметил врио главы региона.