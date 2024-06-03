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Чиновник из Тулы Федорищев будет участвовать в выборах главы Самарской области

Врио губернатора Самарской области собирается принять участие в выборах главы региона 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что собирается участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Об этом стало известно во время его представления в Самаре 3 июня.

Он намерен выдвигать свою кандидатуру. Кто еще будет принимать участие в выборах, пока не известно. Напомним, нового врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева уже представили жителям. Новый глава региона рассказал, чем планирует заниматься в первое время.

— Задач очень много. Будем исходить из национальных целей, усиливаться в дорожном хозяйстве, в здравоохранении, будем работать максимально интенсивно и знакомиться с каждым, кто хочет проявить себя, высказать замечания и наказы, будем их выполнять, — отметил врио главы региона.

Напомним, 31 мая 2024 года Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области. Причины до сих пор не раскрываются. Президент России предложил председателю правительства Тульской области Федорищеву возглавить Самарскую область. Он уже рассказал о первых шагах на посту. Владимир Путин посоветовал новому главе региона опираться на мнение людей в работе.