Беларусь готова помогать Монголии обучать местных полицейских

Глава МВД обратил внимание на то, что белорусская сторона высоко ценит отношения с Монголией, уточнив, что у двух стран есть потенциал для развития взаимодействия в разных сферах, в том числе в решении задач, связанных с поддержанием мира, безопасности, правопорядка.