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Беларусь готова помогать Монголии обучать местных полицейских

Глава МВД Беларуси сказал про готовность обучения монгольских полицейских.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь готова помогать Монголии обучать местных полицейских. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время встречи с заместителем Министра юстиции и внутренних дел Баярсайхан Солонгоо, на которой также был начальник полиции Тумурбаатарын Сухболд. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Глава МВД обратил внимание на то, что белорусская сторона высоко ценит отношения с Монголией, уточнив, что у двух стран есть потенциал для развития взаимодействия в разных сферах, в том числе в решении задач, связанных с поддержанием мира, безопасности, правопорядка.

— Мы имеем отработанную систему подготовки зарубежных правоохранителей и готовы оказать всемерное содействие в обучении монгольских полицейских.

Кубраков уточнил, что это может быть организация краткосрочных курсов на базе Академии МВД, повышение квалификации в Международном учебном центре милицейского вуза в Минске. Он также заявил, что МВД заинтересовано в развитии сотрудничества с монгольскими правоохранителями.

По его словам, события, которые происходят в мире, подтверждают, что особое внимание следует уделять противодействию всем видам, а также формам преступности, сотрудничеству в правоохранительных вопросах между странами.

— Успешно противостоять современным вызовам и угрозам возможно только сообща.

Также сказано, что предприятия ДИН готовы изготовить для монгольских правоохранителей форменную обувь, одежду, специальную экипировку.