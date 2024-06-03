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Алексей Орлов подаст в прокуратуру жалобу на бизнесмена Николая Безсалия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подаст в прокуратуру жалобу на бизнесмена Николая Безсалия. Компания ООО «ЮК Барристер», учредителем и директором которой он является, поставила забор в сквере за Домом Малахова на ул. Луначарского, 173а.

Источник: Коммерсантъ

Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе администрации города.

«Принудить убрать забор мы не можем. Участок в аренде», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее господин Орлов назвал незаконной установку забора возле сквера у Дома Малахова. По его словам, возводить капитальные объекты на территории сквера запрещено, поскольку земля относится к категории ТОП-1.

Забор у сквера около Дома Малахова появился 31 мая. По данным картотеки арбитражных дел, арендатором участка выступает компания ООО «ЮК Барристер», которая планирует построить «объект общественно-деловой застройки». В конце апреля Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении требования признать незаконным отказ мэрии Екатеринбурга вносить изменения в территориальную зону, в границах которой расположен сквер у Дома Малахова. ООО «ЮК Барристер» подало апелляцию на решение суда, которая будет рассмотрена 6 августа.