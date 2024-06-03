Алексей Орлов подаст в прокуратуру жалобу на бизнесмена Николая Безсалия

Забор у сквера около Дома Малахова появился 31 мая. По данным картотеки арбитражных дел, арендатором участка выступает компания ООО «ЮК Барристер», которая планирует построить «объект общественно-деловой застройки». В конце апреля Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении требования признать незаконным отказ мэрии Екатеринбурга вносить изменения в территориальную зону, в границах которой расположен сквер у Дома Малахова. ООО «ЮК Барристер» подало апелляцию на решение суда, которая будет рассмотрена 6 августа.