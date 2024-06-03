Зарубежные СМИ: Изменятся ли отношения с США после выборов в Мексике?

Клаудиа Шейнбаум — бывший мэр Мехико, физик и ученый-климатолог — обещает бороться с наркокартелями, продолжая политику «объятий, а не пуль», добавляет CNBC. То есть не через борьбу с группировками напрямую, а с помощью решения социальных причин преступного насилия. Однако за последние шесть лет подобная стратегия слабо повлияла на безопасность, отмечает издание. Так, за этот период было совершено не меньше сотни тысяч убийств, а шесть из 10 мексиканцев считают, что место, в котором они живут, небезопасно из-за грабежей и вооруженного насилия.
Помимо безопасности лидеру предстоит задуматься и о проблемах миграции — бороться с наплывом просителей убежища и заниматься внешней политикой в этой области. CNN сообщает, что США внимательно следят за итогами выборов. Мексика — ключевой партнер Вашингтона по ряду вопросов: от торговли до борьбы с незаконным оборотом наркотиков и миграцией. О новом постановлении, которое касается правил пересечения границы, США могут объявить уже 4 июня.
Помимо президента, мексиканцы также выбирали парламентариев, губернаторов и мэра Мехико. И эти выборы стали самыми кровавыми за всю историю страны. Число жертв политического насилия увеличилось на 150% с 2021 года, заявляет CNBC со ссылкой на аналитиков.
Reuters сообщает о 38 убитых кандидатах за весь период избирательной кампании, один из них был застрелен на баскетбольной площадке в ходе предвыборного митинга 31 мая. Воскресное голосование также было омрачено убийством двух человек на одном из избирательных участков.