Зарубежные СМИ: Изменятся ли отношения с США после выборов в Мексике?

Клаудиа Шейнбаум — бывший мэр Мехико, физик и ученый-климатолог — обещает бороться с наркокартелями, продолжая политику «объятий, а не пуль», добавляет CNBC. То есть не через борьбу с группировками напрямую, а с помощью решения социальных причин преступного насилия. Однако за последние шесть лет подобная стратегия слабо повлияла на безопасность, отмечает издание. Так, за этот период было совершено не меньше сотни тысяч убийств, а шесть из 10 мексиканцев считают, что место, в котором они живут, небезопасно из-за грабежей и вооруженного насилия.