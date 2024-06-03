Чем в Казахстане будут заниматься центры поддержки семьи

Служба (отдел) методологии и информационно-просветительской работы осуществляет проведение обучающих и просветительских мероприятий среди населения, направленных на укрепление семьи, в том числе по созданию семьи, на повышение осведомленности населения о мерах государственной поддержки лиц (семей), а также на профилактику бытового насилия.