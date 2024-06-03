Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма

В рамках заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Избиркома Крыма. Председателем избирательной комиссии РК избран Михаил Малышев, заместителем председателя — Инна Гузеева, секретарем — Наталья Безрученко.
«Избирательная комиссия Республики Крым собралась в новом составе. Путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь».
Он отметил, что на комиссию возлагаются все организационные моменты, которые связаны с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования в сентябре, и на протяжении всего периода каденции.
«Подготовка к единому дню голосования начинается с сегодняшнего дня. И избранный сегодня состав избиркома полностью готов выполнить возложенные на избирательную систему функции», — резюмировал он.
Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.
Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.
Формирование нового состава Избирательной комиссии региона на 2024−2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава началось в марте этого года. Срок полномочий предыдущего состава завершился 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых — парламент региона.