Токаев наградил гендиректора ВТО орденом «Достық» II cтепени

«Мы уверены, что под вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и создание равных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании организации».