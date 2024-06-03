Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ

Ранее президент Токаев назвал нынешние паводки в Казахстана самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС республики, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.