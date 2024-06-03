Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ

«В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ “Нерушимое братство-2024” и “Скала-2024” осенью текущего года», — сказал глава государства в понедельник на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате.
По словам Токаева, следующим приоритетом председательства в ОДКБ должно стать сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку», — отметил глава государства.
Ранее президент Токаев назвал нынешние паводки в Казахстана самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС республики, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.