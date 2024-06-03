Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда по преследованию российских журналистов

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — говорится в заявлении актера, опубликованном на странице фонда в X (ранее Twitter).