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Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда по преследованию российских журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Актер Джордж Клуни опроверг высказывания одного из сотрудников «Фонда Клуни за справедливость», согласно которым организация намерена добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов.

Источник: AP 2023

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — говорится в заявлении актера, опубликованном на странице фонда в X (ранее Twitter).

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