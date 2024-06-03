Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины, пишет WP

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский во время поездок в Сингапур и на Филиппины потерпел неудачу в попытке настроить азиатские страны на такую же поддержку Киева, какой он пользуется на Западе, пишет газета Washington Post.
«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — говорится в статье.
Профессор Национального университета Сингапура Раджа Мохан связал это, в частности, с тем, что в странах Азии не верят риторике Запада, так как знают, что есть большая разница «между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает».
Накануне Зеленский выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, а сегодня провел переговоры с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом в Маниле.