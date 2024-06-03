Украинские инсценировки и взаимодействие с ОПЕК+. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 3 июня в начале второй половины дня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
У главы государства идут рабочие встречи и совещания, других крупных публичных мероприятий в графике не запланировано.
Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), «будут и международные контакты». О них «более подробно проинформирует в ближайшие дни» помощник президента Юрий Ушаков.
Об украинских инсценировках
Украинская версия событий в Буче является ложью: «Это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь, по-русски [говоря]».
«То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации — это хорошо известно».
Об ОПЕК+
Россия ценит взаимодействие в ОПЕК+, все решения в этом формате принимаются консенсусом: «Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков».
О переговорах с Китаем по энергоресурсам
Переговоры между Россией и Китаем по поставкам энергоресурсов являются непубличными, они будут продолжаться.
У Москвы «нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты».
Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов была в повестке на переговорах Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.