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Украинские инсценировки и взаимодействие с ОПЕК+. Темы брифинга Пескова

Украинская дезинформация, взаимодействие с ОПЕК+ и переговоры с Китаем по энергоресурсам стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 3 июня в начале второй половины дня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

У главы государства идут рабочие встречи и совещания, других крупных публичных мероприятий в графике не запланировано.

Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), «будут и международные контакты». О них «более подробно проинформирует в ближайшие дни» помощник президента Юрий Ушаков.

Об украинских инсценировках

Украинская версия событий в Буче является ложью: «Это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь, по-русски [говоря]».

«То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации — это хорошо известно».

Об ОПЕК+

Россия ценит взаимодействие в ОПЕК+, все решения в этом формате принимаются консенсусом: «Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков».

О переговорах с Китаем по энергоресурсам

Переговоры между Россией и Китаем по поставкам энергоресурсов являются непубличными, они будут продолжаться.

У Москвы «нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты».

Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов была в повестке на переговорах Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Песков Дмитрий
ОПЕК