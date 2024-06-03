В Узбекистане могут появиться новые виды водительских удостоверений и возможность управлять транспортом без прав

Также разработанный проект постановления предусматривает разрешение на управление легковыми автотранспортными средствами со скоростью не выше 50 км/ч лицам, достигшим 16 лет, без получения водительского удостоверения. Отмечается, что такая практика существует, к примеру, во Вьетнаме.