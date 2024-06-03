В Узбекистане могут появиться новые виды водительских удостоверений и возможность управлять транспортом без прав

Представленная на днях инициатива одна из ряда мер по совершенствованию системы управления транспортными средствами. Они прописаны в проекте постановления президента, разработанном на основе Конвенции о дорожном движении.
В частности, документом вводятся новые подкатегории водительских удостоверений малой категории:
«А1» — мототранспорт (мопеды и скутеры). Сертификат выдается с 16 лет, а сертификат категории «А» (скоростные мотоциклы) — с 18 лет.
«В1» — трехколесные транспортные средства и квадроциклы;
«С1» — транспортные средства массой от 3500 кг до 7500 кг;
«D1» — пассажирские транспортные средства с числом мест более 8, но не более 16.
Это позволит упростить процесс обучения водителей, сократить сроки и дифференцировать возрастные требования. Отмечается, что водительские права малой категории введены в Казахстане, России и Вьетнаме.
Также разработанный проект постановления предусматривает разрешение на управление легковыми автотранспортными средствами со скоростью не выше 50 км/ч лицам, достигшим 16 лет, без получения водительского удостоверения. Отмечается, что такая практика существует, к примеру, во Вьетнаме.
Изучив опыт США, Японии, Южной Кореи и Казахстана, разработчики также предложили дать гражданам возможность самостоятельно готовиться к экзаменам на получение водительских прав категорий «А», «А1», «В» и «В1».