Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане могут появиться новые виды водительских удостоверений и возможность управлять транспортом без прав

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Агентстве стратегических реформ при президенте предложили разрешить управлять легковым транспортом со скоростью не выше 50 км/ч без получения прав, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Представленная на днях инициатива одна из ряда мер по совершенствованию системы управления транспортными средствами. Они прописаны в проекте постановления президента, разработанном на основе Конвенции о дорожном движении.

В частности, документом вводятся новые подкатегории водительских удостоверений малой категории:

«А1» — мототранспорт (мопеды и скутеры). Сертификат выдается с 16 лет, а сертификат категории «А» (скоростные мотоциклы) — с 18 лет.

«В1» — трехколесные транспортные средства и квадроциклы;

«С1» — транспортные средства массой от 3500 кг до 7500 кг;

«D1» — пассажирские транспортные средства с числом мест более 8, но не более 16.

Это позволит упростить процесс обучения водителей, сократить сроки и дифференцировать возрастные требования. Отмечается, что водительские права малой категории введены в Казахстане, России и Вьетнаме.

Также разработанный проект постановления предусматривает разрешение на управление легковыми автотранспортными средствами со скоростью не выше 50 км/ч лицам, достигшим 16 лет, без получения водительского удостоверения. Отмечается, что такая практика существует, к примеру, во Вьетнаме.

Изучив опыт США, Японии, Южной Кореи и Казахстана, разработчики также предложили дать гражданам возможность самостоятельно готовиться к экзаменам на получение водительских прав категорий «А», «А1», «В» и «В1».