Делимханов пообещал Даванкову объяснить дресс-код для женщин в России

«Хотелось бы также напомнить Даванкову, что в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения», — заявил близкий к главе Чечни депутат. Он подчеркнул, что если Даванков и кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то «мы доходчиво ему и остальным это объясним».