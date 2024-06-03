Глава Тольятти Николай Ренц пообещал всецело поддержать врио губернатора

«Вячеслав Андреевич Федорищев, которому глава государства поручил возглавить Самарскую область, в своём выступлении сказал, что, несомненно, надеется на поддержку жителей, депутатов, предприятий, для того чтобы продолжить начатые добрые дела и приступить к новым проектам, направленным на выполнение Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что жители города Тольятти, наша администрация, городская дума, предприятия окажут всецело поддержку Вячеславу Андреевичу — человеку, доверие которому выразил наш национальный лидер», — заявил господин Ренц.