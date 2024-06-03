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Глава Тольятти Николай Ренц пообещал всецело поддержать врио губернатора

Глава Тольятти Николай Ренц в своем телеграм-канале высказался по поводу официального представления временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которое прошло сегодня, 3 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Вячеслав Андреевич Федорищев, которому глава государства поручил возглавить Самарскую область, в своём выступлении сказал, что, несомненно, надеется на поддержку жителей, депутатов, предприятий, для того чтобы продолжить начатые добрые дела и приступить к новым проектам, направленным на выполнение Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что жители города Тольятти, наша администрация, городская дума, предприятия окажут всецело поддержку Вячеславу Андреевичу — человеку, доверие которому выразил наш национальный лидер», — заявил господин Ренц.

Бывший глава региона Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев после переизбрания на пост. Тогда же указом президента РФ врио губернатора Самарской области был назначен Вячеслав Федорищев.