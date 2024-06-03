Головченко: визит Токаева в Беларусь может состояться в ноябре-октябре

«Казахстан является для нас братской страной, стратегическим союзником и партнером… Конечно же тон двустороннему сотрудничеству задают президенты наших стран», — подчеркивает Головченко на видео, которое опубликовала пресс-служба белорусского правительства.
По словам премьера, оба президента глубоко погружены в двустороннюю повестку.
Головченко подчеркнул, что в Беларуси очень ждут президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с официальным визитом. Эта поездка может состояться в октябре-ноябре 2024 года.
Глава белорусского правительства отметил также, что в последние три года товарооборот двух стран превышает миллиард долларов.
«Считаю, что вполне по силам выйти на рубеж полуторамиллиардный. Это вполне реально в ближайшие год-два», — сказал он.