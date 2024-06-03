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Головченко: визит Токаева в Беларусь может состояться в ноябре-октябре

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Белорусская сторона надеется на дельнейшую активизацию взаимодействия с Казахстаном, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым.

Источник: Sputnik.by

«Казахстан является для нас братской страной, стратегическим союзником и партнером… Конечно же тон двустороннему сотрудничеству задают президенты наших стран», — подчеркивает Головченко на видео, которое опубликовала пресс-служба белорусского правительства.

По словам премьера, оба президента глубоко погружены в двустороннюю повестку.

Головченко подчеркнул, что в Беларуси очень ждут президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с официальным визитом. Эта поездка может состояться в октябре-ноябре 2024 года.

Глава белорусского правительства отметил также, что в последние три года товарооборот двух стран превышает миллиард долларов.

«Считаю, что вполне по силам выйти на рубеж полуторамиллиардный. Это вполне реально в ближайшие год-два», — сказал он.