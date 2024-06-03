Глава исполкома Казани отчитал чиновников за телефоны

Во время делового понедельника руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сделал замечание чиновникам мэрии, сидящим в телефоне во время доклада гендиректора департамента продовольствия и соцпитания Римы Мухамедшиной.
Он просил не отвлекаться на телефоны и заниматься делами, чтобы избежать проблем в ведомствах.
«Я прошу прощения. Если отсюда фотографию сделать, то каждый сидит в телефоне. Для кого мы это все говорим?! Для того чтобы в ведомствах у нас не было никаких проблем. Каждый сидит в телефоне!».
Ранее в Казани представили нового главу двух районов.