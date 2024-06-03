Досаев отчитался перед Токаевым

В дополнении сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др.