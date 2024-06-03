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Досаев отчитался перед Токаевым

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Ерболата Досаева. Градоначальник отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-апрель 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По словам акима, за отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста.

В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства — на 5,7% и связи — на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8%.

Также Досаев проинформировал, что в апреле 2024 года годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%.

В дополнении сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др.

Кроме того, представил информацию о ходе реализации пула проектов в рамках формирования Транспортного каркаса города Алматы.

В завершении встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции. Также отмечена необходимость держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса.