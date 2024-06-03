Александр Беглов подал документы на выдвижение в кандидаты на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов подал документы в городскую избирательную комиссию в связи с выдвижением в качестве кандидата на выборах губернатора Петербурга. Напомним, что действующего градоначальника выдвинула «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также секретарь Генерального совета Андрей Турчак.
— Более чем за пять лет успешного управления Петербургом Александр Беглов доказал, что является компетентным и ответственным руководителем, — отметил Турчак.
В частности, за время управления городом Александр Беглов решил проблему обманутых дольщиков, ликвидировал дефицит школ и детских садов, вышел в лидеры по поддержке семей с детьми и многодетных семей. Также были увеличены выплаты для многих категорий граждан, модернизирована система здравоохранения, построены новые общественные пространства, благоустроены многие территории, обновлен общественный транспорт и многое другое.
Александр Беглов считает, что очень важно продолжать работу по всем проектам, Петербургу есть еще в чем развиваться.
— Петербург — самый северный мегаполис. Он должен быть самым современным, самым удобным, — сказал градоначальник.