Александр Беглов подал документы на выдвижение в кандидаты на выборах губернатора Петербурга

В частности, за время управления городом Александр Беглов решил проблему обманутых дольщиков, ликвидировал дефицит школ и детских садов, вышел в лидеры по поддержке семей с детьми и многодетных семей. Также были увеличены выплаты для многих категорий граждан, модернизирована система здравоохранения, построены новые общественные пространства, благоустроены многие территории, обновлен общественный транспорт и многое другое.