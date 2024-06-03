Казахстан вывел талибов из списка террористов для экономического сотрудничества

Господин Токаев назвал одной из стратегических задач текущего периода «активное вовлечение Афганистана в межрегиональные отношения». «Развитие торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном важно, и мы думаем, что нынешний режим будет долгосрочным фактором», — сказал президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба.
Он считает, что страны-члены ОДКБ должны иметь «взаимосогласованную позицию» по этому вопросу. Касым-Жомарт Токаев призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Казахстан в декабре 2023 года исключил талибов из списка запрещенных. 27 мая 2024-го МИД и Минюст России заявили президенту Владимиру Путину, что талибов можно исключить из списка запрещенных. Россия также пригласила власти Исламского Эмирата Афганистан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда.