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Казахстан вывел талибов из списка террористов для экономического сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) из своего террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном. Он поднял эту тему на встрече со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: AP 2023

Господин Токаев назвал одной из стратегических задач текущего периода «активное вовлечение Афганистана в межрегиональные отношения». «Развитие торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном важно, и мы думаем, что нынешний режим будет долгосрочным фактором», — сказал президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба.

Он считает, что страны-члены ОДКБ должны иметь «взаимосогласованную позицию» по этому вопросу. Касым-Жомарт Токаев призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Казахстан в декабре 2023 года исключил талибов из списка запрещенных. 27 мая 2024-го МИД и Минюст России заявили президенту Владимиру Путину, что талибов можно исключить из списка запрещенных. Россия также пригласила власти Исламского Эмирата Афганистан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда.