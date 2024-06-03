Казахстан вывел талибов из списка террористов для экономического сотрудничества

Казахстан в декабре 2023 года исключил талибов из списка запрещенных. 27 мая 2024-го МИД и Минюст России заявили президенту Владимиру Путину, что талибов можно исключить из списка запрещенных. Россия также пригласила власти Исламского Эмирата Афганистан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда.