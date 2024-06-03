МАГАТЭ заявило о нарушении всех столпов ядерной защиты на Запорожской АЭС

Господин Гросси напомнил об атаках на Запорожскую АЭС в начале апреля. «Нападения и частые отключения линий электропередачи за пределами объекта из-за военных действий создают серьезную ситуацию, которую я описал Совету безопасности ООН 25 апреля на моем седьмом подобном брифинге», — сказал Рафаэль Гросси.
28 мая господин Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев провели в Калининграде встречу, на которой обсудили факторы, угрожающие ядерной безопасности. В частности, речь шла об уязвимости линий электропередачи, расположенных за пределами ЗАЭС, необходимости надежных поставок воды для обеспечения охлаждения реактора, а также о ситуации с укомплектованием персоналом и обслуживанием оборудования.
ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, которая с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С марта 2022-го ЗАЭС находится под обстрелами. Выработка электроэнергии на станции была прекращена с 11 сентября 2022 года.
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