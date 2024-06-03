Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ заявило о нарушении всех столпов ядерной защиты на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед началом заседания совета управляющих заявил, что ситуация на Запорожской АЭС нестабильна. По его словам, все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены. Речь господина Гросси приводит пресс-служба агентства.

Источник: РИА "Новости"

Господин Гросси напомнил об атаках на Запорожскую АЭС в начале апреля. «Нападения и частые отключения линий электропередачи за пределами объекта из-за военных действий создают серьезную ситуацию, которую я описал Совету безопасности ООН 25 апреля на моем седьмом подобном брифинге», — сказал Рафаэль Гросси.

28 мая господин Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев провели в Калининграде встречу, на которой обсудили факторы, угрожающие ядерной безопасности. В частности, речь шла об уязвимости линий электропередачи, расположенных за пределами ЗАЭС, необходимости надежных поставок воды для обеспечения охлаждения реактора, а также о ситуации с укомплектованием персоналом и обслуживанием оборудования.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, которая с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С марта 2022-го ЗАЭС находится под обстрелами. Выработка электроэнергии на станции была прекращена с 11 сентября 2022 года.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».

энергетика