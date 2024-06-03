МАГАТЭ заявило о нарушении всех столпов ядерной защиты на Запорожской АЭС

28 мая господин Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев провели в Калининграде встречу, на которой обсудили факторы, угрожающие ядерной безопасности. В частности, речь шла об уязвимости линий электропередачи, расположенных за пределами ЗАЭС, необходимости надежных поставок воды для обеспечения охлаждения реактора, а также о ситуации с укомплектованием персоналом и обслуживанием оборудования.