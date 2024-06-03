В двух населенных пунктах Молдовы прошли вторые туры местных выборов

Адвокаты политформирования в тот же вечер обратились в суд с требованием аннулировать постановление об исключении Филипаша из предвыборной гонки. У зданий суда и апелляционной палаты вечером в пятницу собрались сторонники партии «Шанс», чтобы поддержать своего кандидата.