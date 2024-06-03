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В двух населенных пунктах Молдовы прошли вторые туры местных выборов

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Жители двух населенных пунктов Молдовы в воскресенье выбирали новых мэров. Второй тур выборов в местные органы власти проходил в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в городе Буковец Страшенского района.

Источник: Sputnik.md

По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, в городе Буковце лидирует представитель Европейской социал-демократической партии Ирина Максимова которая набрала 56,51% голосов. Ее оппонент от Партии «Действие и солидарность» Николай Лозован получил 217 голосов, или 43,49%.

В Тырнова победителем признан представитель Партии социалистов (ПСРМ) Владимир Гыска, за которого отдали свои голоса 100% жителей коммуны, пришедших на голосование. Он набрал более 740 голосов.

Известно, что кандидат от ПСРМ был единственным в бюллетене, так как прошедший во второй тур представитель партии «Шанс» Руслан Филипаш был снят с предвыборной гонки.

В пятницу, 31 мая, за два дня до выборов депутат парламента Молдовы Марина Таубер заявила, что кандидат от партии «Шанс» исключен из избирательных бюллетеней.

Адвокаты политформирования в тот же вечер обратились в суд с требованием аннулировать постановление об исключении Филипаша из предвыборной гонки. У зданий суда и апелляционной палаты вечером в пятницу собрались сторонники партии «Шанс», чтобы поддержать своего кандидата.

Тем не менее Дондюшанский филиал Единецкого суда, а также Бельцкая апелляционная палата отклонили апелляции партии «Шанс».

«Отклонили без каких-либо обоснований и аргументов. Абсолютно все наши доводы были проигнорированы. Это невообразимый абсурд. Презумпция невиновности больше не существует в так называемой новой молдавской “демократии”, а суды превратились в покорных палачей власти».

заявили в партии «Шанс».

Партия намерена оспорить решение Бельцкой апелляционной палаты в Высшей судебной палате.