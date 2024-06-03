В двух населенных пунктах Молдовы прошли вторые туры местных выборов

По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, в городе Буковце лидирует представитель Европейской социал-демократической партии Ирина Максимова которая набрала 56,51% голосов. Ее оппонент от Партии «Действие и солидарность» Николай Лозован получил 217 голосов, или 43,49%.
В Тырнова победителем признан представитель Партии социалистов (ПСРМ) Владимир Гыска, за которого отдали свои голоса 100% жителей коммуны, пришедших на голосование. Он набрал более 740 голосов.
Известно, что кандидат от ПСРМ был единственным в бюллетене, так как прошедший во второй тур представитель партии «Шанс» Руслан Филипаш был снят с предвыборной гонки.
В пятницу, 31 мая, за два дня до выборов депутат парламента Молдовы Марина Таубер заявила, что кандидат от партии «Шанс» исключен из избирательных бюллетеней.
Адвокаты политформирования в тот же вечер обратились в суд с требованием аннулировать постановление об исключении Филипаша из предвыборной гонки. У зданий суда и апелляционной палаты вечером в пятницу собрались сторонники партии «Шанс», чтобы поддержать своего кандидата.
Тем не менее Дондюшанский филиал Единецкого суда, а также Бельцкая апелляционная палата отклонили апелляции партии «Шанс».
«Отклонили без каких-либо обоснований и аргументов. Абсолютно все наши доводы были проигнорированы. Это невообразимый абсурд. Презумпция невиновности больше не существует в так называемой новой молдавской “демократии”, а суды превратились в покорных палачей власти».
Партия намерена оспорить решение Бельцкой апелляционной палаты в Высшей судебной палате.