Гуцул заявила о желании Гагаузии дружить с Россией

«Это сфабрикованное уголовное дело по прямому указанию президента Республики Молдова [Майи Санду]. У них сейчас уже боязнь перед 20 октября. Они уже чувствуют, что власть уходит, что совсем скоро они останутся в истории как самое худшее правительство», — сказала Гуцул.
Она отметила, что как бы не старались молдавские власти проводить различные манипуляции перед референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС), который запланирован на 20 октября, граждане выступают против уголовного преследования оппозиции.
Гуцул также заявила, что Санду ее не напугать. После этих слов собравшиеся около здания суда в Кишиневе начали аплодировать.
«Вам не удастся расколоть наше общество. Мы выступаем за то, чтобы мы дружили с Российской Федерацией. И мы выступаем за членство Евразийском экономическом союзе. Не видать вам поддержки народа для вступления в ЕС», — заключила Гуцул.
Прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело о якобы причастности главы Гагаузской автономии к нарушениям при финансировании оппозиционной партии «Шор» 24 апреля. Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное, а Гуцул отвергла попытки обвинить Комрат в сепаратизме. Заседание по уголовному делу изначально планировалось провести 30 апреля, однако было перенесено из-за отсутствия переводчика на русский язык.
Позже, 27 мая, Гуцул заявила, что доказательства ее причастности к финансированию партии являются сфабрикованным, а обвинения прокуроров — безосновательными. Она выразила уверенность, что остались честные судьи, которые не будут идти на поводу у власти нынешнего президента Молдавии Майи Санду.
До этого, 21 апреля, в Москве состоялся съезд молдавской оппозиции, выступающей за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Гуцул также присутствовала на мероприятии. На нем было объявлено, что оппозиция объединится и выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам. Гуцул назвала действия силовиков предвзятыми.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников выбрали интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.