Гуцул заявила о желании Гагаузии дружить с Россией

До этого, 21 апреля, в Москве состоялся съезд молдавской оппозиции, выступающей за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Гуцул также присутствовала на мероприятии. На нем было объявлено, что оппозиция объединится и выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам. Гуцул назвала действия силовиков предвзятыми.