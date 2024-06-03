В Молдавии у сторонников блока «Победа» изъяли 170 тысяч долларов

По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока «Победа». Среди участников этих встреч были и так называемые «курьеры». В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь «курьеров» просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.