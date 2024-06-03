В Молдавии у сторонников блока «Победа» изъяли 170 тысяч долларов

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. С тех пор представителей и сторонников блока, которые возвращаются на родину из Москвы регулярно подвергают обыскам. В апреле полиция сообщила, что изъяла у них около миллиона долларов.
«Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев (около 170 тысяч долларов — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока «Победа». Среди участников этих встреч были и так называемые «курьеры». В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь «курьеров» просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.