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Назначен новый генконсул Киргизии в Екатеринбурге

Новым генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге стал Максат Тентимишов. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров.

«Тентимишов Максат Ишенбекович назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге с консульским округом, включающим территории Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганская и Тюменской областей Российской Федерации», — сообщает пресс-служба президента. Ранее Тентимишов был послом по особым поручениям МИД Киргизии.

Напомним, предыдущий генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов покинул должность осенью прошлого года. Он работал в столице Урала с 2019 года.