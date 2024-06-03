Назначен новый генконсул Киргизии в Екатеринбурге

«Тентимишов Максат Ишенбекович назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге с консульским округом, включающим территории Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганская и Тюменской областей Российской Федерации», — сообщает пресс-служба президента. Ранее Тентимишов был послом по особым поручениям МИД Киргизии.
Напомним, предыдущий генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов покинул должность осенью прошлого года. Он работал в столице Урала с 2019 года.