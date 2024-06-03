Александр Беглов сдал документы для участия в выборах губернатора

Во время пресс-подхода Беглов рассказал о достижениях правительства Петербурга и «Единой России». В течение пяти минут он перечислил тезисы, которые уже звучали на его публичных выступлениях, перечислил проекты, которые собираются реализовывать городские и федеральные власти. В частности, говорит о преодолении дефицита школ и детсадов, о бесплатных детсадах с 1 сентября, о подарочных наборах новорожденным, об общественных пространствах, об инфраструктурных стройках — к примеру, ВСМ, КАД-2, Большом Смоленском мосте и туристическом кластере Горская.