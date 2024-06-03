Володин передал Токаеву теплые слова приветствия от Путина

«В понедельник, 3 июня, в Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Вячеслав Володин передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от Президента России Владимира Путина», — отмечается на сайте.
Володин прибыл в Казахстан в воскресенье с рабочим визитом. В понедельник в Алма-Аты под председательством Володина пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.